El Barça acaba con la racha histórica de triunfos en casa en Liga Endesa del Real Madrid

Madrid, 4 ene (EFE).- El Real Madrid puso fin a la racha histórica de victorias consecutivas como anfitrión conseguida por un equipo en la Liga Endesa, que se para desde este domingo en 37 encuentros tras perder por 100-105 contra el Barça en el Movistar Arena en la jornada 14 de la actual temporada.

El conjunto blanco no caía en la competición ante su público desde el pasado 31 de marzo del año 2024, cuando le superó en la capital de España el BAXI Manresa por 72-83, el mismo rival contra el que el 26 de octubre del 2025 estableció la plusmarca de 34. Desde entonces solo ha podido ganar tres duelos más; contra el Bilbao Basket, el Bàsquet Girona y el Unicaja de Málaga.

La serie seguida de triunfos, que consecuentemente es también la más larga del club después de haber superado los 26 en los que estaba previamente, queda ahora como el registro a batir por delante de los 33 que completó precisamente el Barça, también con Xavi Pascual en el banquillo, tras caer contra el Baskonia el 3 de enero del 2009 en la jornada 16 de la 2008-2009 y de nuevo contra el conjunto vasco en el primer partido de la final por el título de la siguiente campaña.

No ha sido el único dato destacado del clásico, pues se ha convertido en el segundo con más anotación acumulada en el torneo entre ambos conjuntos sin prórroga tras un 102-110 que se llevó el Barça en el año 1996. Además los azulgrana han acabado con una racha de nueve derrtas seguidas en estos enfrentamientos.