Petróleo más caro en las perspectivas para la RD
Una cuenta regresiva activada por la fuerte ofensiva militar de Estados Unidos sobre Irán, que su vez responde con ataques a los aliados del agresor en el entorno del Medio Oriente, acerca a República Dominicana sustanciales aumentos en los precios del petróleo y sus derivados aunque no procedan del lugar de la conflagración que repercutirían con otras alzas incluyendo el empleo del transporte marítimo. Toca a las puertas del país un proceso inflacionario que obliga a encender alertas y a programar medidas que atenúen las duras consecuencias para la economía nacional en sus ámbitos de producción y consumos. Un reto a ser eficiente en el uso de la energía basada en fuentes fósiles para contrarrestar la pronunciada dependencia de ellos en el momento en que el desarrollo de medios alternativos a partir de la energía solar, la hidroeléctrica y la de la fuerza del viento ya se sitúa en un 25% de la generación total en positiva y promisoria demostración de que el país dedica esfuerzos a reducir la dependencia del llamado oro negro.
El dinamismo de la economía dominicana va a ser puesto a prueba después de un 2025 en el que las exportaciones crecieron en comparación con el año anterior en un 14.4% recibiéndose ingresos por más de 16 mil millones de dólares; un incremento de un 42.3% respecto del 2019 con una participación del sector agropecuario del 9%, un ritmo positivo que queda en riesgo no solo porque el país pasa a estar fuertemente presionado por el encarecimiento de insumos externos sino porque el arancel que impone el principal destino del comercio exterior dominicano, principalmente a vegetales frescos y productos de zonas francas que es Estados Unidos. acaba de ser elevado en un 50%.
República Dominicana tiene muy poco control sobre lo que ocurre fuera de sus fronteras en contra de su competitividad, lo que significa que debe dar batalla internamente a la adversidad asociada a un lejano conflicto optimizando los procesos para autoabastecerse de bienes y servicios y generar divisas a costos menores.
