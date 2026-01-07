Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Béisbol

VIDEO

Águilas Cibaeñas revelan cómo se encuentra Alberto Rodríguez tras ser impactado por pelotazo en el rostro

La organización explicó que al jugador se le practicó una sutura en el pómulo derecho y recibió el tratamiento médico correspondiente.

Alberto Rodríguez
Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

Las Águilas Cibaeñas informaron que el pelotero Alberto Rodríguez, quien recibió un fuerte golpe en el rostro tras ser impactado por una pelota durante un partido, no presenta fracturas, luego de ser evaluado por el cuerpo médico del equipo.

La organización explicó que al jugador se le practicó una sutura en el pómulo derecho y recibió el tratamiento médico correspondiente.

“Actualmente se encuentra estable, fuera de peligro y en proceso de recuperación, bajo seguimiento médico”, aseguró el conjunto aguilucho en un comunicado.

Rodríguez fue elegido a inicios de este mes como Novato del Año del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), tras dominar ampliamente la votación en la escala de valoración ponderada.

Águilas Cibaeñas revelan cómo se encuentra Alberto Rodríguez tras ser impactado por pelotazo en el rostro

El joven pelotero acumuló 305 puntos, incluidos 52 votos de primer lugar, imponiéndose con holgura sobre el resto de los candidatos, gracias a su destacada actuación ofensiva durante el torneo dedicado a Don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Durante la temporada, Rodríguez participó en 35 partidos, registrando un sobresaliente promedio de bateo de .350, producto de 35 hits en 100 turnos oficiales, con tres cuadrangulares, 19 carreras remolcadas y 15 anotadas.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking