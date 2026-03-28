Alcántara logra primera victoria ante los Rockies

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Marlins2

Rockies1

MIAMI .AP. El venezolano Javier Sanoja conectó tres hits, el dominicano Sandy Alcántara permitió una carrera en siete entradas y los Marlins de Miami abrieron la temporada el viernes con un triunfo de 2-1 sobre los Rockies de Colorado.

Alcantara (1-0) realizó su sexta apertura en un día inaugural, la mayor cifra en la historia de la franquicia, y ponchó a cinco. Permitió cuatro hits y otorgó dos bases por bolas.

Fue un comienzo alentador de temporada para el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2022, después de un 2025 de altibajos en el que terminó con una foja de 11-13 y una efectividad de 5,36 mientras enfrentaba rumores de canje.

Los Marlins mejoraron a un registro de 14-20 en días inaugurales.

Alcántara permitió apenas un corredor en base hasta la cuarta entrada, cuando Jake McCarthy conectó un sencillo mediante un toque para abrir el inning y se robó la segunda.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 3-0. Heriberto Hernández de 4-0.

Yankees3

San Francisco0

SAN FRANCISCO .AP. Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada para poner fin a un inicio de 0 de 7 en la temporada, después de que al vigente dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana le anularan antes en el mismo turno al bate un strike cantado mediante el sistema automatizado cuando lo impugnó, y los Yankees de Nueva York vencieron 3-0 a los Gigantes de San Francisco ayer viernes.

Después de irse sin hit el día inaugural por primera vez en la victoria por blanqueada de los Yankees dos días antes, Judge conectó un batazo de 405 pies hacia el jardín izquierdo con una velocidad de salida de 109,1 mph que rompió el empate sin carreras y representó su cuarto jonrón de por vida ante Robbie Ray (0-1).

La pelota rebotó en una escalera justo por dentro del poste de foul.

Fue el séptimo lanzamiento que vio de Ray, y el quinto después de que el toletero impugnara un strike cantado —un slider de 86,1 mph— del umpire principal Chad Fairchild y el llamado “umpire robot” lo revirtiera a bola.

Los Gigantes, que tuvieron apenas un hit, son el primer equipo en ser blanqueado con cinco o menos hits combinados en los dos primeros juegos de una temporada. El dominicano Camilo Doval ponchó a los tres enfrentó en el octavo.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 2-0. Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers de 4-0 y Willy Adames de 3-0.

Bravos6

Kansas0

ATLANTA .AP Los Bravos conectaron tres jonrones para respaldar seis entradas sólidas de Chris Sale, llevando a Atlanta a una victoria de 6-0 sobre los Reales de Kansas City en la noche inaugural.

Tras una temporada plagada de lesiones que puso fin a su racha de siete apariciones consecutivas en los playoffs y con una rotación abridora ya debilitada, Sale (1-0) brindó justo lo que los Bravos necesitaban. Permitió tres hits y tres bases por bolas, con seis ponches, antes de ceder el relevo al bullpen.

Por los Reales, el dominicano Starling Marte de 3-0.

Azulejos3

Oakland2

TORONTO. Andrés Giménez conectó imparable remolcador de una vuelta en el cierre del noveno episodio para dejar en el terreno a los Atléticos de Oakland y dar el triunfo 3-2 a los Azulejos de Toronto.

Los Atléticos llegaron perdiendo por la mínima al noveno pero Shea Langeliers conectó cuadrangular ante el cerrador Jeff Hoffman.

Por los Atléticos abrió el dominicano Luis Severino, quien lanzó cinco episodipos de tres hits, dos vueltas, con tres boletos y tres ponches. Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1.