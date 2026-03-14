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Clásico Mundial de Béisbol: Italia derrota a Puerto Rico 8-6
El partido, disputado en el marco de la fase de grupos del campeonato, estuvo cargado de intensidad y alternancia en el dominio ofensivo.
Italia se impuso 8-6 a Puerto Rico en un emocionante encuentro del Clásico Mundial de Béisbol, consolidando su avance en el torneo y sorprendiendo con una ofensiva efectiva que marcó la diferencia en el marcador.
Desarrollo
El partido, disputado en el marco de la fase de grupos del campeonato, estuvo cargado de intensidad y alternancia en el dominio ofensivo. Puerto Rico, tradicionalmente considerado uno de los equipos más fuertes del certamen, no logró contener la ofensiva italiana, que aprovechó cada oportunidad para sumar carreras decisivas.
La novena boricua intentó reaccionar en las últimas entradas, pero los lanzadores italianos lograron mantener el control y asegurar la victoria.
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