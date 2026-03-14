República Dominicana vs. Estados Unidos: Dónde verlo y otros datos que debes saber

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Todo está listo en el Loan Depot Park de Miami para lo que los aficionados llaman el esperado "Duelo de Titanes".

Este domingo 15 de marzo de 2026, Estados Unidos y la República Dominicana se enfrentarán en una semifinal crucial con un lugar en el Clásico Mundial de Béisbol en juego.

Ambos equipos han arrasado en el cuadro, preparando un legendario duelo entre superestrellas de la MLB que representan a sus respectivos países.

Lo que debes saber

Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2026

Hora: 8:00 PM

Lugar: LoanDepot Park, Miami, Florida

Televisión/Transmisión en vivo: VTV Canal 32 (Grupo de Medios Panorama), Teleantillas (Canal 10) y Coral 39

En juego: El ganador avanza al partido final del campeonato el martes 17 de marzo; el perdedor queda eliminado.

Lanzadores abridores probables

República Dominicana: Luis Severino

Estados Unidos: Paul Skenes

El Camino a la Semifinal

La República Dominicana llega al torneo como la fuerza dominante. Dirigida por el manager Albert Pujols, tiene un récord de 5-0, habiendo superado a sus rivales 41-10 en la fase de grupos antes de una contundente victoria de 10-0 sobre Corea en cuartos de final, gracias a la regla de la misericordia. Lidera el Clásico Mundial de Béisbol en jonrones (14) y promedio de bateo por equipos.

El equipo de Estados Unidos ha tenido un camino más irregular. Tras una sorprendente derrota ante Italia en la fase de grupos, los estadounidenses se recuperaron para vencer a México y luego lograron una reñida victoria de 5-3 sobre Canadá en cuartos de final. El capitán Aaron Judge y la selección estadounidense buscan alcanzar su tercera final consecutiva del Clásico Mundial de Béisbol.