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Senador Carlos Gómez entrega aporte a estudiantes del Politécnico Profesor Andrés Francisco López Cruz

Legislador asegura que los estudiantes no el presente y serán el futuro promisorio para el país

Senador Carlos Gómez entrega aporte a estudiantes del Politécnico Profesor Andrés Francisco López Cruz para lanzamiento de su promoción

Senador Carlos Gómez entrega aporte a estudiantes del Politécnico Profesor Andrés Francisco López Cruz para lanzamiento de su promoción

RAFAEL SANTOS
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El senador de la República por esta provincia Espaillat, Carlos Gómez, realizó una visita al “Politécnico Profesor Andrés Francisco López Cruz”, ubicado en la comunidad de El Corozo, en Moca, donde hizo entrega de un aporte económico destinado al lanzamiento de la promoción de los estudiantes que culminan su ciclo del bachillerato.

Durante el encuentro, el legislador explicó que este gesto responde a un compromiso asumido previamente con los jóvenes del centro educativo, como una forma de respaldar el esfuerzo, la dedicación y los sueños de quienes se preparan para iniciar una nueva etapa en sus vidas.

Gómez destacó la importancia de apoyar a la juventud y promover iniciativas que motiven a los estudiantes a continuar su formación académica y profesional, señalando que la educación constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la provincia y del país.

El senador agradeció de manera especial al director del centro educativo, Pedro Paulino, quien le brindó una cálida bienvenida y facilitó el encuentro con los estudiantes y la comunidad educativa.

De acuerdo a Paulino, el gesto del senador Carlos Gómez es algo que no solo los estudiantes y la clase profesoral del citado centro de estudios les estarán agradecido, sino toda la sociedad de Moca en sentido general, ya que gesto como este debe ser emulado por los demás legisladores y funcionarios del presente gobierno.

La visita permitió compartir de cerca con los jóvenes graduandos, reafirmando el compromiso del legislador con la educación, la juventud y el impulso de oportunidades para las nuevas generaciones de la provincia Espaillat.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

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