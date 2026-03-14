Senador Carlos Gómez entrega aporte a estudiantes del Politécnico Profesor Andrés Francisco López Cruz

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El senador de la República por esta provincia Espaillat, Carlos Gómez, realizó una visita al “Politécnico Profesor Andrés Francisco López Cruz”, ubicado en la comunidad de El Corozo, en Moca, donde hizo entrega de un aporte económico destinado al lanzamiento de la promoción de los estudiantes que culminan su ciclo del bachillerato.

Durante el encuentro, el legislador explicó que este gesto responde a un compromiso asumido previamente con los jóvenes del centro educativo, como una forma de respaldar el esfuerzo, la dedicación y los sueños de quienes se preparan para iniciar una nueva etapa en sus vidas.

Gómez destacó la importancia de apoyar a la juventud y promover iniciativas que motiven a los estudiantes a continuar su formación académica y profesional, señalando que la educación constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la provincia y del país.

El senador agradeció de manera especial al director del centro educativo, Pedro Paulino, quien le brindó una cálida bienvenida y facilitó el encuentro con los estudiantes y la comunidad educativa.

De acuerdo a Paulino, el gesto del senador Carlos Gómez es algo que no solo los estudiantes y la clase profesoral del citado centro de estudios les estarán agradecido, sino toda la sociedad de Moca en sentido general, ya que gesto como este debe ser emulado por los demás legisladores y funcionarios del presente gobierno.

La visita permitió compartir de cerca con los jóvenes graduandos, reafirmando el compromiso del legislador con la educación, la juventud y el impulso de oportunidades para las nuevas generaciones de la provincia Espaillat.