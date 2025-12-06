De La Cruz pega grand slam en triunfo Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Pedro de Macorís. El abridor Aaron Brooks lanzó sólido durante poco más de seis entradas, Bryan De la Cruz despachó jonrón con las bases llenas, mientras que Jeimer Candelario también conectó jonrón solitario para que los Toros del Este vencieron anoche por blanqueada de 7-0 a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Allan Castro también hizo su aporte al triunfo, al batear de 4-2, incluido un doble, con dos carreras remolcadas.Los jonrones de De la Cruz y Candelario se produjeron en la novena entrada, para un rally de cinco vueltas que selló la victoria de la escuadra con sede en La Romana.

Los Toros suman ahora 19 triunfos contra 16 derrotas, mientras que las Estrellas dejaron su récord en 16-20.

Brooks, quien se anotó el triunfo, cubrió seis entradas y un tercio de solo cuatro hits, no otorgó bases por bolas y ponchó a cinco.