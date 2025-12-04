Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Ganan su cuarto al hilo

Los Toros del Este derrotan al Escogido

Bryan De la Cruz, de 4-3.

La Romana. Jeimer Candelario bateó de 4-2, incluido un triple y remolcó tres carreras, mientras que Bryan De la Cruz conectó tres hits y anotó dos en la victoria anoche de los Toros del Este por 7-4 sobre los Leones del Escogido en el estadio Francisco Micheli, de esta ciudad.

Con el triunfo, los Toros extienden a cuatro su racha de victorias consecutivas y colocan su récord en 18-15 y se afianzan en la segunda posición del Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

Para el Escogido fue su revés 19, con 14 victorias.

El triunfo se lo adjudicó José Manuel Hernández (1-0), mientras que Barnes (0-2) cargó con la derrota. Joe Corbett se apuntó su tercer juego salvado.

La escuadra roja tomó la delantera en el inicio del segundo inning, en el que produjo tres carreras.

