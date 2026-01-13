Escogido acaricia la final y guerra total entre Toros y Águilas a 5 juegos de terminar el todos contra todos

Publicado por Héctor Mancebo Creado: Actualizado:

Santo Domingo. — El Round Robin de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) entra hoy en su etapa más crítica. Al amanecer de este martes 13 de enero, con solo cinco jornadas restantes en el calendario semifinal, el panorama presenta una mezcla de dominio absoluto y una lucha encarnizada por la supervivencia.

El Dominio Escarlata

Los Leones del Escogido (10-3) han transformado su cuarto lugar de la serie regular en un mandato autoritario en enero. Jugando para .833 en sus últimos seis compromisos y con un diferencial de carreras de +32, los rojos tienen un número mágico de 2.

Esto significa que una combinación de una victoria o derrota de sus perseguidores, sellaría matemáticamente su pase a la Serie Final. La tropa escarlata podría asegurar su boleto tan pronto como esta noche si vencen a los Toros, independiente de que suceda en el otro partido.

Guerra por el Segundo Boleto

La verdadera intriga del torneo se centra en la segunda posición. Toros del Este y Águilas Cibaeñas amanecen empatados con récord de 7-6 (.538). Sin embargo, las estadísticas cuentan dos historias muy diferentes:

Toros del Este: A pesar del empate en la tabla, los taurinos muestran un diferencial de carreras de +19, sugiriendo una solidez estructural superior. Sin embargo con la ausencia de Luis Liberato y Gilberto Celestino mas que estan sumergidos en una mala racha de 4 derrotas consecutivas, apostando a la integración de Eddie Rosario y el desperar del bate de Bryan De La Cruz y Eloy Jimenez, los de La Romana apuestan a su ofensiva para regresar a una final tras cuatro años.

Águilas Cibaeñas

Águilas Cibaeñas: El conjunto aguilucho ha desafiado las probabilidades. Con un diferencial de -20 (una diferencia de 39 carreras "reales" respecto a los Toros), han logrado sacar las victorias necesarias gracias a un bateo oportuno y la mística de su camiseta. Sin embargo, su récord negativo en el "Valle de la Muerte" (2-4 en casa) es una anomalía que deben corregir urgentemente.

El Fantasma del Juego Extra

Toros del Este

El reglamento de LIDOM es claro: no hay eliminación por General Run Average (GRA) para el segundo lugar. Si Toros y Águilas terminan empatados tras los 18 juegos, habrá un juego de desempate.

Los enfrentamientos directos de este miércoles 14 y viernes 16 de enero son vitales no solo para la tabla, sino para definir quién sería dueño de casa en ese hipotético juego 19.

Los Gigantes como Jueces

Ya eliminados con 2-11, los Gigantes del Cibao juegan sin presión, convirtiéndose en el "jabón del sancocho" de la liga. Cualquier tropiezo de Águilas o Toros ante los de San Francisco de Macorís podría ser fatal.

La mesa está servida. Desde hoy, cada lanzamiento cuenta como una final.