Round Robin entra hoy en su etapa final sin nada decidido

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Con partidos en Santiago y La Romana continúa hoy el Round Robin del torneo, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

En el estadio Cibao, de Santiago, las Águilas Cibaeñas reciben la visita de los alicaídos Gigantes del Cibao.

Los aguiluchos vienen precisamente de derrotar a los francomacorisanos en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, por lo que cada partido es vital en sus aspiraciones de llegar a la final.

Los cuyayas volverían a a jugar el jueves de nuevo en Santiago frente a los Gigantes

Pero mañana reciben la visita de los Toros del Este, encuentro podría ser clave para ambos equipos, ya que los leones están ubicado en el primer lugar, a tres juegos por encima de los dos anteriores.

Mientras que en el Estadio Francisco Micheli de la Romana, los Leones del Escogido visitan a los Toros del Este.

De ganar los rojos, estarían casi asegurando su boleto a la final, por lo que los romanenses están obligados a ganar si es que quieren seguir peleando por avanzar a la final.