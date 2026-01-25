Pelota Invernal
Lluvia pospone por segundo día el tercer juego
Debido al clima fue reprogramado para este domingo 25 de enero a las 7:15 de la noche, en la misma sede.
El tercer partido de la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), programado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, quedó suspendido por segunda ocasición debido a la incidencia de lluvia registrada este sábado.
Mediante un comunicado Lidom informó a posposición del partido, que originalmente era pautado para el viernes 23 de enero, y debido al clima fue reprogramado para este domingo 25 de enero a las 7:15 de la noche, en la misma sede.
Los Leones del Escogido dominan la serie 2-0 y buscan el bicampeonato, además de su corona número 18 en el béisbol invernal dominicano.