Lluvia pospone por segundo día el tercer juego

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El tercer partido de la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), programado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, quedó suspendido por segunda ocasición debido a la incidencia de lluvia registrada este sábado.

Mediante un comunicado Lidom informó a posposición del partido, que originalmente era pautado para el viernes 23 de enero, y debido al clima fue reprogramado para este domingo 25 de enero a las 7:15 de la noche, en la misma sede.

Los Leones del Escogido dominan la serie 2-0 y buscan el bicampeonato, además de su corona número 18 en el béisbol invernal dominicano.