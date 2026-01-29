Luis Abinader recibe a los Leones del Escogido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, recibió este martes en el Palacio Nacional a los Leones del Escogido, bicampeones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Durante el encuentro, entregó la Bandera Nacional al equipo que representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe a celebrarse del 1 al 6 de febrero.

Mientras, que el mandatario se colocó la camiseta escarlata como gesto de respaldo al equipo.

El equipo rojo viajará a México para representar al país en el clásico caribeño.