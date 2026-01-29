Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Con la camisa escarlata

Luis Abinader recibe a los Leones del Escogido

El mandatario se colocó la camiseta escarlata como gesto de respaldo al equipo.

El presidente de la República, Luis Abinader, recibió este martes en el Palacio Nacional a los Leones del Escogido, bicampeones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Durante el encuentro, entregó la Bandera Nacional al equipo que representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe a celebrarse del 1 al 6 de febrero. 

Mientras, que el mandatario se colocó la camiseta escarlata como gesto de respaldo al equipo.

El equipo rojo viajará a México para representar al país en el clásico caribeño. 

