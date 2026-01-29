Santiago se proyecta como capital del norte: alcalde recibe embajadora de EE.UU. y vicepresidenta”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

. El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió la visita oficial de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, y de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en un encuentro donde dialogaron sobre el crecimiento y posicionamiento de Santiago como capital de la región norte.

Durante la reunión, las autoridades conversaron sobre el dinamismo que vive la ciudad y su proyección como un eje estratégico para el desarrollo económico, social e institucional del país, así como sobre las oportunidades que se abren para la región a partir de este proceso de consolidación urbana.

Ulises Rodríguez destacó el futuro promisorio de Santiago y de toda la región norte, señalando la importancia de fortalecer la articulación entre el Gobierno local, el Gobierno central y aliados internacionales para continuar impulsando iniciativas orientadas al progreso y la competitividad.

Asimismo, el alcalde reafirmó el interés compartido en seguir promoviendo espacios de diálogo y cooperación, reconociendo a Santiago como un motor de desarrollo y una referencia clave en la agenda nacional.