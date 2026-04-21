Max Muncy y Miguel Rojas: la clave en la victoria de los Dodgers frente a Rockies en Colorado

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Poco antes del inicio del último juego de una serie de cuatro el lunes contra los Rockies, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, hizo un ajuste en su alineación, intercambiando a los bateadores sexto y séptimo, con Max Muncy subiendo al sexto puesto y el venezolano Miguel Rojas bajando al séptimo.

Los resultados fueron contundentes, con el dúo combinándose para irse de 7-7 con tres jonrones, una base por bolas, un toque de sacrificio, siete carreras impulsadas y cuatro anotaciones, mientras los Dodgers aplastaban 12-3 a los Rockies para dividir la serie en Colorado.

Tras quedar abajo 1-0 en el primer inning, el abridor de los Dodgers, Justin Wrobleski, estuvo dominante, dando continuidad a su salida ante los Mets una semana antes, cuando lanzó ocho innings en blanco de dos hits y sin bases por bolas. El lunes trabajó siete entradas y permitió una carrera con ocho imparables y sin otorgar boletos.

Muncy inició el festival ofensivo de los Dodgers con un jonrón en solitario con un out hacia el jardín derecho en la parte alta del segundo capítulo. Terminó el juego de 4-4 con dos cuadrangulares, una base por bolas y tres anotaciones.

Rojas siguió con un batazo profundo hacia el jardín izquierdo, el primer par de jonrones consecutivos para los Dodgers esta temporada, para tomar la ventaja. Finalizó de 3-3 con ese vuelacercas, un toque de sacrificio y una carrera; su segundo imparable del juego fue además el número 1,000 de su carrera.

Los Dodgers continuaron sumando, anotando en cada inning restante excepto en el quinto.