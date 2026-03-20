Dodgers tras su tercer título en forma consecutiva

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Dodgers de Los Ángeles iniciarán la nueva temporada del 2026 como favoritos contundentes para ganar su división, y por ende repetir el título de campeón alcanzado el año pasado al vencer a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial 2025.

Y de eso no hay duda, ya que la gerencia de la franquicia con sede en Los Ángeles, California, propiedad de Guggenheim Baseball Management, con Andrew Friedman como actual presidente de operaciones, no escatimó recursos durante la temporada muerta al contratar los peloteros que a su entender necesitaban para estar metido en la pelea.

Entre los movimientos se destacan el contrato de cuatro años y US$240 millones con el jardinero Kyle Tucker. Además de retener a Max Muncy por un año (US$10M) y a Kiké Hernández (US$4.5M), e incorporar a Michael Siani y Jack Suwinski para dar profundidad a los jardines.

Así como conseguir al estelar cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, quien firmó un contrato de tres años y US$69 millones en diciembre de 2025, por lo que liderará el bullpen de los actuales campeones.

Proyección

Los monarcas finalizaron con el tercer mejor récord de la Liga Nacional (93-96) para encabezar la División Oeste, por lo que desde ya se proyecta podrían estar arribando este año a las 100 victorias o más.

Su ofensiva lideró su liga en jonrones con 244, anotadas (825), carreras empujadas ( 971), slugging (441) y en OPS con .768.

Su pitcheo con efectividad de 2.60, abanicó a 620 bateadores en 1,431.1 entradas, el mejor de su liga.

Su ofensiva

Su ofensiva volverá a descansar en el bate del japonés Shohei Ohtani, quien bateó 55 cuadrangulares para quedar detrás del líder Kyle Schwarbe, de los Filis de Filadelfia, con 56.

El inicialista Freddie Freeman viene de otra buena campaña al batear para .295, con 24 vuelacercas y 80 vueltas producidas.

El campocorto Mookie Betts mostró una campaña de altibajos con los Dodgers, finalizando con un promedio de bateo de .258 y un OPS de .732.

El recién llegado Kyle Tucker se consolidó el año pasado con los Cubs como uno de los bateadores más productivos de la MLB, destacando por su poder y disciplina.

Exhibe promedio de bateo de .266 y un OPS de .841, manteniendo un alto rendimiento en la carretera con 15 jonrones y 47 impulsadas en 70 partidos.

El dominicano Teóscar Hernández consolidó su valor en la ofensiva de los Dodgers durante 2025, siendo clave tras firmar una extensión de contrato, con 25 jonrones, 89 impulsadas y 29 dobles en temporada regular.

Además cuentan con los bates de los receptores Will Smith y Dalton Rushing, antesalista Max Muncy, jardinero Andy Pagés y intermedistas Hyeseong Kim (D) o Tommy Edman.

Su rotación

La rotación abridora se proyecta como una de las mejores de la historia.

El derecho japonés Yoshinobu Yamamoto tuvo una temporada 2025 histórica, consolidándose como el as de los Dodgers y nombrado MVP de la Serie Mundial 2025 tras ganar tres juegos.

En temporada regular tuvo efectividad de 2.49 en 30 aperturas, acumulando 201 ponches y un récord de 12-8.

Tyler Glasnow tuvo marca de 4-2 y promedio carreras limpias de 3.19. Ponchó a 106 bateadores en 90.1 episodios.

El derecho Ohtani también estará abriendo en ocasiones. El zurdo Blake Snell logró marca de 5-4 y 2.34 efectividad y Roki Sasaki con gran talento.