Perdomo dispara de 4-3; Valdez sale sin decisión

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Arizona4

Orioles3

BALTIMORE .AP. El venezolano Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada para impulsar la noche del martes a los Diamondbacks de Arizona a una victoria por 4-3 sobre los Orioles de Baltimore.

El dominicano Geraldo Perdomo conectó tres hits por Arizona.

El receptor dominicano Samuel Basallo conectó un jonrón solitario y un sencillo y Leody Taveras de 2-1 con dos vueltas producidas por los Orioles.

Detroit2

Kansas1

DETROIT .AP. Kenley Jansen consiguió su 479º salvamento, superó a Lee Smith y se quedó en solitario con el tercer puesto en la lista histórica, durante el encuentro en que los Tigres de Detroit remontaron en la octava entrada para superar 2-1 a los Reales de Kansas City e hilar su cuarto triunfo.

El abridor dominicano Framber Valdez, de Detroit, tiró siete entradas de solo tres hits, una carrera, con dos boletos y un ponche. Por Kansas, el dominicano Starling Marte de 4-1. Por Detroit, Yaceel Pérez de 3-0.

Cincinnati2

San Francisco1

CINCINNATI .AP. Spencer Steer y Sal Stewart conectaron vuelacercas solitarios, en tanto que Brady Singer permitió una carrera en seis entradas, para que los Rojos de Cincinnati superaran 2-1 a los Gigantes de San Francisco.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón solitario al segundo nivel de las gradas del jardín izquierdo para poner el encuentro 2-1 en la quinta entrada.

Fue su tercer jonrón de la temporada y el 20mo de su carrera contra Cincinnati, la mayor cantidad frente a cualquier rival.

Adames bateó de 4-2. Rafael Devers de 3-0. Por los Rojos, el dominicano Elly De LaCruz de 3-1.

San Luis6

Cleveland5

SAN LUIS. Nathan Church bateó elevado de sacrificio para que Thomas Saggese anotara desde tercera en la décima entrada para que los Cardenales de San Luis vencieran anoche 6-5 a los Guardianes de Cleveland.

Por Cleveland, José Ramírez aportó su tercer jonrón y un imparable en cuatro turnos, Angel Martínez bateó doble productor de dos vueltas