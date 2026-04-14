Grandes Ligas
Marte pega dos jonrones; Sánchez logra 2do triunfo
El dominicano Ketel Marte despachó dos cuadrangulares para sumar cuatro en la campaña en la causa perdedora de los Diamondbacks.
Orioles9
Arizona7
BALTIMORE .AP, Jeremiah Jackson conectó un grand slam y un jonrón solitario, Pete Alonso puso a Baltimore al frente con un cuadrangular en la séptima entrada y los Orioles remontaron un déficit de seis carreras para vencer 9-7 a los Diamondbacks de Arizona ayer lunes.
El dominicano Ketel Marte despachó dos cuadrangulares para sumar cuatro en la campaña en la causa perdedora de los Diamondbacks.
Conectó de 5-2, sus dos jonrones solitarios. Geraldo Perdomo de 3-0. Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-0.
Filis13
Cubs7
FILADELFIA .AP. Kyle Schwarber conectó dos jonrones e impulsó tres carreras, el dominicano Cristopher Sánchez lanzó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia derrotaron 13-7 a los Cachorros de Chicago.
Sánchez (2-1) ponchó a ocho y dio tres bases por bolas, permitiendo seis hits.
Marlins10
Bravos4
ATLANTA. El dominicano Agustín Ramírez bateó de 4-3, incluido un cuadrangular y cuatro vueltas empujadas, en la victoria de los Marlins de Miami 10-4 sobre los Bravos de Atlanta.
Por los Marlins, además de Ramírez, Otto López de 5-1 con una empujada. Heriberto Hernández de 4-2.
El abridor Eury Pérez lanzó cuatro episodios de cuatro carreras, siete hits, con dos boletos y dos ponches salir sin decisión.
Seattle6
Astros2
SEATTLE.. Josh Naylor bateó dos jonrones y empujó cinco vueltas en la victoria de los Marineros de Seattle 6-3 sobre los Astros de Houston.
Por los Astros, el dominicano Yanier Díaz de 3-1. Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez de 4-2.
Guardianes9
San Luis3
SAN LUIS. Steven Kwan,Daniel Schneemann y Brayan Rocchio empujaron dos vueltas cada uno en la victoria de los Guardianes de Cleveland 9-3 sobre los Cardenales de San Luis.
Por Cleveland, los dominicanos Algel Martínez bateó jonrón y sencillo y José Ramírez de 4-2. Juan Brito de 4-1.