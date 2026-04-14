Marte pega dos jonrones; Sánchez logra 2do triunfo

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Orioles9

Arizona7

BALTIMORE .AP, Jeremiah Jackson conectó un grand slam y un jonrón solitario, Pete Alonso puso a Baltimore al frente con un cuadrangular en la séptima entrada y los Orioles remontaron un déficit de seis carreras para vencer 9-7 a los Diamondbacks de Arizona ayer lunes.

El dominicano Ketel Marte despachó dos cuadrangulares para sumar cuatro en la campaña en la causa perdedora de los Diamondbacks.

Conectó de 5-2, sus dos jonrones solitarios. Geraldo Perdomo de 3-0. Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-0.

Filis13

Cubs7

FILADELFIA .AP. Kyle Schwarber conectó dos jonrones e impulsó tres carreras, el dominicano Cristopher Sánchez lanzó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia derrotaron 13-7 a los Cachorros de Chicago.

Sánchez (2-1) ponchó a ocho y dio tres bases por bolas, permitiendo seis hits.

Marlins10

Bravos4

ATLANTA. El dominicano Agustín Ramírez bateó de 4-3, incluido un cuadrangular y cuatro vueltas empujadas, en la victoria de los Marlins de Miami 10-4 sobre los Bravos de Atlanta.

Por los Marlins, además de Ramírez, Otto López de 5-1 con una empujada. Heriberto Hernández de 4-2.

El abridor Eury Pérez lanzó cuatro episodios de cuatro carreras, siete hits, con dos boletos y dos ponches salir sin decisión.

Seattle6

Astros2

SEATTLE.. Josh Naylor bateó dos jonrones y empujó cinco vueltas en la victoria de los Marineros de Seattle 6-3 sobre los Astros de Houston.

Por los Astros, el dominicano Yanier Díaz de 3-1. Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez de 4-2.

Guardianes9

San Luis3

SAN LUIS. Steven Kwan,Daniel Schneemann y Brayan Rocchio empujaron dos vueltas cada uno en la victoria de los Guardianes de Cleveland 9-3 sobre los Cardenales de San Luis.

Por Cleveland, los dominicanos Algel Martínez bateó jonrón y sencillo y José Ramírez de 4-2. Juan Brito de 4-1.