Soto a la espera del permiso de Mets para jugar con Licey

El jardinero super estrella de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto entrenó ayer martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de la capital y dejó ver su interés en jugar con los Tigres del Licey en la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana (LIDOM) esta temporada.

“Juan Soto está aquí en el estadio entrenando ahora mismo, ha estado practicando ante la mirada del dirigente Gómez y ante una persona que pertenece al staff de los Mets”, declaró Audo Vicente, s el gerente general de los Tigres del Licey, al participar en el programa radial Diamante Deportivo que se transmite en una emisora de Santo Domingo.

En un vídeo en redes sociales se pudo ver al jardinero practicando en las instalaciones, que los Tigres del Licey comparten con los Leones del Escogido, junto con otras dos personas.

Schwarber regresa a los Filis con un contrato de cinco años y US$150 millones

Kyle Schwarber ha llegado a un acuerdo para regresar a los Filis, le informaron fuentes a Mark Feinsand de MLB.com el martes. Se espera que el pacto sea de cinco años y tenga un valor de US$150 millones. El equipo no ha confirmado.

Con su inclinación por los batazos colosales y un toque para lo dramático, Schwarber se ha convertido en uno de los bateadores de poder más prominentes del béisbol.

El cañonero de 32 años tuvo un increíble año de contrato en el 2025, liderando la Liga Nacional con 56 jonrones y MLB con 132 carreras impulsadas, mientras se ubicaba quinto entre los jugadores calificados con un OPS de .928.

Edwin Díaz llega a un acuerdo de tres años con los Dodgers

El relevista agente libre Edwin Díaz y los Dodgers han llegado a un acuerdo por tres temporadas y US$69 millones, le dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com la mañana del martes. El club no ha confirmado el pacto.

El boricua Díaz optó por salirse de los dos años restantes y US$38 millones de su contrato con los Mets para probar la agencia libre, lo que lo convirtió en el relevista Nro. 1 del mercado. Díaz firmó originalmente un contrato de cinco años y US$102 millones con Nueva York antes de la temporada 2023, lo cual estableció un récord para un relevista.

Después de esta campaña pasada, los Mets le presentaron una oferta calificada a Díaz, la cual él rechazó.

La oferta, que le habría pagado US$22.025 millones por 2026, lo vinculó a una compensación en el Draft; Nueva York recibirá una selección del Draft del 2026 después cuarta ronda.