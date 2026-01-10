¡De San Cristóbal a oficial policial en EUA!

Creado: Actualizado:

“Ya son 18 años para Jorge Luis Féliz Rosario, residiendo en los Estados Unidos –comenta Píndaro a Herminio-, y sus metas han sido muy claras: graduarse en justicia administrativa con una concentración en seguridad nacional, y servir como oficial de patrullaje asignado a operaciones de la policía de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos”… “Parece que eso lo lleva en la sangre –expresa Herminio-. Su tronco familiar viene de un padre que fue coronel de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y de una madre que se graduó de un doctorado en Derecho y ocupó cargos importantes en su campo, llegando a desempeñarse como jueza en San Cristóbal… Ese legado de servicio marcó profundamente su vocación –comenta Herminio-… ‘La familia es el lugar donde se forman los valores que guían nuestras decisiones’ –nos dice-... Su principio del deber al vestir un uniforme lo expresa de esta forma: ‘Vestir el uniforme no es solo portar una placa o un parche, es asumir la responsabilidad de servir, proteger y dar el ejemplo todos los días’... Y, es cierto –reflexiona Herminio-… En sus siete años dedicados al servicio policial activo en sus actuales funciones, asegura que una de sus mayores experiencias que puede tener un policía con la comunidad es ser parte de su vida cotidiana, no sólo en los momentos de crisis, sino también en los de esperanza, unión y crecimiento”… “Y, ¿cómo se hace para, siendo de origen hispano, alcanzar a ser respetado no sólo por sus compañeros de campo, sino también por la comunidad en que se desenvuelve?” -cuestiona Píndaro-… “Desde mi punto de vista –nos dice Jorge-, el mayor reto es asegurar que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, sepan que la policía está aquí para ayudar… Por eso, es fundamental que la comunidad confíe en nosotros y llame sin temor cuando necesite reportar un crimen, ya que la seguridad pública se fortalece cuando trabajamos juntos” –expresa con profunda convicción-…

Herminio, que está admirado por la calidad humana y sólida formación humana y profesional de este dominicano en el extranjero, no vacila en cuestionarle: “¿Qué es para ti la familia?”, a lo que él, con una fuerte convicción, expresa: “¡La familia es el lugar donde se forman los valores que guían nuestras decisiones!”… Píndaro, que está admirando con orgullo a quien tiene delante, exclama: “¡Por eso está de lleno en la promoción de la Asociación Hispana de Policías de Fort Lauderdale, en Florida!... Para él, esta entidad representa inspiración, confianza y servicio genuino… Es una organización que va más allá del uniforme y del deber diario, enfocándose en obras de caridad, en servir a quienes más lo necesitan y en promover valores culturales que fortalecen nuestra identidad y enriquecen a toda la comunidad… A través de sus acciones, la asociación construye puentes de confianza, inspira a nuevas generaciones y demuestra que el liderazgo se ejerce con el ejemplo, el respeto y el compromiso social”.

“¡Ufff!… ¡Qué orgullo siento al ver este joven profesional –exclama Píndaro-, descollar en Estados Unidos como un ejemplo palpable de lo que significa autenticidad y respeto por los demás!... Por eso es que le escuché decir con plena convicción que ‘la palabra que define su carrera es liderazgo, que es guiar con el ejemplo, inspirar a otros y construir puentes dentro y fuera de la institución’… Y, ciertamente, está formado en principios que hoy pone en práctica a través de una fuerte responsabilidad para la comunidad en que se desempeña, en especial la hispana… Por ello, ‘la presencia de policías hispanos es clave para generar confianza, mejorar la comunicación y fortalecer la seguridad… El idioma y la comprensión cultural permiten que las personas se sientan protegidas, se acerquen sin miedo y colaboren con la policía –nos dice-… Por eso –agrega- mi mayor desafío hoy es seguir ganándome la confianza de la comunidad, asegurando que todas las personas se sientan seguras, escuchadas y apoyadas… A los jóvenes les recomiendo que inviertan en su educación y en su crecimiento personal. Los estudios abren puertas, amplían la visión de vida y brindan herramientas para tomar mejores decisiones… También, es importante mantenerse alejados de situaciones y personas que puedan llevarlos a problemas, rodearse de buenas influencias y establecer metas claras… El futuro se construye con preparación, disciplina y decisiones responsables”.

Al finalizar nuestra conversación, este gran dominicano-norteamericano, aprovecha para expresar que “los logros alcanzados por la Asociación Hispana de Policía de Fort Lauderdale no son el resultado del esfuerzo individual, sino el fruto de un trabajo colectivo construido por personas con una verdadera vocación de servicio… Este éxito comienza con el firme compromiso y liderazgo inclusivo de nuestro Jefe de departamento de policía William C. Schultz, cuya visión moderna ha posicionado a nuestro departamento un paso adelante en materia de participación comunitaria… Reconozco, además, el liderazgo visionario del Teniente Aarón D. Wright, quien sembró la semilla y aportó ideas fundamentales para la creación de esta organización… Y, el apoyo incondicional de nuestro Capitán de distrito, Francisco Betancourt, junto al esfuerzo diario de cada policía que aporta su granito de arena para fortalecer la confianza y mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades.

“Sin dudas –agrega Píndaro-, ¡este es un logro colectivo, construido con compromiso, vocación y un profundo amor por servir, en el que destaca un gran dominicano de nacimiento!”.