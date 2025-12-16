Toros dejan en el terreno a Tigres y acarician playoffs

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Yairo Muñoz conectó elevado de sacrificio al jardín central que permitió anotar desde tercera a Rudy Martin para que los Toros del Este dejaran en el terreno a los Tigres del Licey al vencerlo 2-1, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad.

Para los Toros fue su triunfo 25 del torneo para ponerse a ley de un juego de la clasificación, mientras que los Tigres cayeron por ocasión 19-23 derrotas.

La victoria fue para el relevista Joe Corbett (5-1) y la derrota para Jean Carlos Mejía (2-2). Por los Tigres, Maichael de La Cruz de 4-2; Francisco Mejía un tubey, Cristhian Adames y Gustavo Núñez un hit. Por los Tigres, Ruddy Martin de 4-4 y Eloy Jiménez con un jonrón. El partido se caracterizó por un duelo de pitcheo durante las primeras entradas entre los lanzadores abridores César Valdez, del Licey y Aaron Leacher, Toros.

Valdez trabajó cinco episodios de una carrera, cuatro hits y un ponche. Leacher lanzó cuatro y dos tercios de una vuelta, cinco hits, con un boleto y cinco ponches.

Valdez fue relevado por Oliver Ortega en el 6to, Luis Fría (7mo), Anderson Severino (8vo). Los Toros tomaron el control del partido en la baja de la segunda entrada 1-0 por cuadrangular solitario de Eloy Jiménez ante el abridor derecho César Valdez.

Los Tigres igualaron 1-1 en la alta del cuarto episodio luego de dos outs.