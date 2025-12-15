Carlos Adames: El dominicano mejor ranqueado en el boxeo mundial

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Carlos Adames ha sido considerado como el dominicano mejor ranqueado del boxeo mundial durante el 2025.

En una publicación de ESPN, Adames, campeón vigente del peso medio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), figura en el puesto número 48 entre los 100 mejores boxeadores de la actualidad.

La lista la encabeza el estadounidense Terence Crawford, campeón supermediano por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Crawford viene de vencer al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien en ranking de los 100 mejores fue colocado en la posición número 11.

La selección fue hecha por Andreas Hale, quien expresa que entre los mejores 100 boxeadores se incluye a campeones mundiales, principales aspirantes y muchas caras nuevas.

Alberto “La Avispa” Puello durante sesión de prácticas.

Se resalta que la lista de este año refleja una combinación de los logros de 2025, el estado de forma actual, el nivel de habilidad general y el potencial a largo plazo.

En una nota del editor, se destaca que para ser elegibles, los peleadores deben haber competido al menos una vez en 2025 o, en casos excepcionales, tener un combate confirmado programado para 2026.

Otro dominicano

Además de Carlos “Caballo Bronco” Adames, otro dominicano figura en la lista. Se tra de Alberto “La Abispa” Puello, quien fue ubicado en el puesto número 74.

De Puello se resalta que: “tras su victoria por decisión dividida del año pasado sobre Gary Antuanne Russell, el dominicano defendió con éxito su título contra (el español) Sandor Martin en marzo. Sin embargo, no pudo hacer lo suficiente para vencer al implacable (puertorriqueño Subriel) Matías, perdiendo por decisión mayoritaria en julio, mientras luchaba por el título superligero del CMB”.

“Caballo Bronco” Adames reacciona tras una victoria.

Sobre “Caballo Bronco” Adames, Hale expuso: “no logró abrirse paso en 2025, ya que su empate con Sheeraz dejó mucho que desear. Adames no logró aprovechar la recta final, lo que resultó en que dos jueces anotaran el empate. Decidió no pelear la unificación con Janibek Alimkhanuly y espera su asignación para defender su título del CMB en 2026”. Adames y Puello son los únicos dominicanos que figuran en el listado de los 100 mejores.

Además de Crawford, , que es el número uno, el Top 10 lo completan: Naoya Inoue (2), Oleksandr Usyk (3), Dmitry Bivol (4), Jesse "Bam" Rodriguez (5), Artur Beterbiev (6), Shakur Stevenson (7), David Benavidez (8), Junto Nakatani (9) y Devin Haney (10).