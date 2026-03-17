Venezuela elimina a Italia: Enfrentará hoy a usa en final del clásico

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MIAMI. AP. Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez conectaron sencillos productores de carrera con dos outs en un rally en la séptima entrada que llevó a Venezuela a vencer 4-2 a Italia ayer por la noche y a avanzar a su primer juego de campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

Venezuela remontó un déficit de 2-0 en la cuarta entrada después de recuperarse de una desventaja de tres carreras para vencer al campeón defensor Japón en un juego de cuartos de final y alcanzó la final por primera vez, tras perder ante Corea del Sur en su única aparición previa en una semifinal en 2009.

Se enfrentará a Estados Unidos por el título este martes por la noche y parece probable que abra con Eduardo Rodríguez contra el estadounidense Nolan McLean. Debido a que ambos equipos tienen marca de 5-1, se realizó un sorteo con moneda más temprano el lunes para determinar al equipo local, y lo ganó Estados Unidos.