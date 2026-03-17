Nelson Cruz resalta entrega jugadores de República Dominicana

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LoanDepot Park, Miami.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, destacó la entrega, el amor y la pasión de cada uno de los jugadores que formaran parte del conjunto en el torneo mundialista.

"Hubo muchos llantos, muchas lágrimas. Eso demuestra el amor y la pasión que tienen esos jugadores por el juego y por nuestro país, sobre todo", señaló Cruz, visiblemente triste luego de la eliminación de República Dominicana en semifinales, tras ser derrotados 2-1 por los Estados Unidos.

Ante la pregunta de qué se lleva como aprendizaje de esta sexta edición del referido torneo, Cruz manifestó que ver la unión de los peloteros fue una experiencia muy gratificante.

"Aprendí mucho, siempre hay espacio para aprender. Este evento me enseñó mucho. Fueron dos semanas inolvidables, creo que las dos semanas más importantes e impresionantes de mi carrera ver esos jugadores unidos fue algo muy bonito", sostuvo.

Cruz también valoró el gran respaldo de la fanaticada dominicana.

“Los fanáticos siempre tuvieron dándonos calor, y sin duda alguna eso elevo el ánimo de juego a cada pelotero integrante del equipo dominicano que nos representó en el Clásico Mundial de Béisbol”, precisó.