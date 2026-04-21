Bernardo- Tony- Mesa narra la labor de dirección técnica

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La labor de la dirección técnica de los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe ha sido titánica, en los últimos tres años, pero muy satisfactoria.

El reputado técnico nacional e internacional, Bernardo -Tony- Mesa, aseguró que ya la mayoría de los trabajos de crear manuales técnicos y buscar su homologación ante las federaciones internacionales, Panamericanas y Centroamericanas, están listos, solo esperar de algunos detalles.

Sobre la cantidad de atletas que vendrán a Santo Domingo a los Juegos, merodean los 6,283 atletas, entre masculino y femenino, de 37 países.

Comentó que México vendrá con una amplia delegación de atletas clasificados, en la mayoría de los deportes, con algo más de 366, Cuba y Colombia y Venezuela, también llegarán al país con una alta cantidad de atletas para accionar en los Juegos, que cumplirán 100 años de fundados.

Aseguró que la pasada semana clasificaron varios deportes como Taekwondo, Karate, en el país y hay que esperar la oficialización por parte de las federaciones internacionales.

Apuntó que en mayo próximo será la última visita de los delegados técnicos internacionales para firmar el memorándum de entendimiento para dar el visto bueno a las instalaciones deportivas.

La primera fase de la dirección técnica fue hacer el calendario de competencias, la elaboración y validación de los delegados técnicos internacionales, ahí se comenzó la preparación los manuales técnicos.

También se validó todo el equipamiento con el aval y homologación de las federaciones internacionales para que el comité ejecutiva trabajara con la parte de las licitaciones.

“Todos los delegados técnicos de las federaciones internacionales, un total de más de 64, han estado en la República Dominicana, trabajando con la dirección técnica de los Juegos Centroamericanos”, precisó Tony Mesa.

Dijo que las mayorías de las validaciones técnicas han llegado de las Confederaciones Panamericanas, algunas lo han hecho las federaciones internacionales y poca de las centroamericanas.

Apuntó que la inscripción numérica de las delegaciones concluyeron la semana pasada, aunque el Caribe Sport y comité organizador le darán una prórroga a unos ocho deportes.

Indicó que unos 24 deportes para unos 3,200 atletas clasificados, ya han realizado de manera exitosa sus procesos de clasificación, aunque quedan deportes grandes como natación, atletismo, en junio cerrarán judo y badminton.

“Estamos al nivel un 50 por ciento de los atletas clasificados para los Juegos Centroamericano, hasta el momento”, precisó.

Dijo que hay 33 de los 35 deportes que engrosan a Centro Caribe Sport ya tienen boletos asignados para los juegos.

Recordó que todos los suplidores de las utilerías deportivas tienen que venir al país a montar con sus equipos en las instalaciones deportivas, por lo que se espera que a finales del próximo mes de mayo estén colocadas la gran mayoría.

Acotó que en la estructura general de la dirección técnica de los juegos se verán involucrados más de 100 técnicos, en todos los deportes, donde también estarán los coordinadores de grupos deportivos y los sport managers, que serán unos 60 en general.