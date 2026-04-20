Resaltan preparación de la selección de karate de República Dominicana

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Tras concluido el Campeonato Clasificatorio de Karate, donde 144 atletas obtuvieron sus boletos para los Juegos Centroamericanos, los atletas dominicanos presentaron credenciales y su preparación, en la actividad que se llevó a cabo este sábado con una sesión de entrenamientos conjunto con los agraciados, en ambas ramas, en el Pabellón de Esgrima.

El entrenador dominicano, Antonio Vólquez (Toñito) declaró que fue una actividad muy importante donde cada uno de los atletas mostraron su progreso en los entrenamientos que vienen realizando de cara al torneo regional.

“Nuestros atletas vienen entrenando en sesiones diarias en el Albergue Olímpico y ya estamos arreciando los mismos porque los días se acercan”, comentó Vólquez.

Las atletas femeninas que entrenaron fueron Pamela Rodríguez, Ambar García, Talia Terrero, Penélope Polanco , Karen Madera Nanyelis Guzmán y Dawandy Beltrán. Ahí no estaban los criollos en la modalidad de kata.

En masculino estaban Anderson Soriano, Adonis Justo, Carlos Herrera, Rampfhy Báez, Ismael Vilorio, Aldhair Zabala, Adonis Montero, Ariel, Angel Brito.

El torneo tuvo el respaldo del Ministerio de Deportes, Inefi, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico Dominicano y Fedokarate como organizador local.

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, profesor José Luis Ramírez, declaró que recibió felicitaciones de las diferentes delegaciones internacionales por el éxito del Campeonato Clasificatorio que se llevó a cabo en el país.