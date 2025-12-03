La Boboliana gana la Copa Mide

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Daniel Espinal, Omar Camilo, Anderson Ortega y Oscar Valerio encabezaron la ofensiva de la liga Boboliana en su victoria sobre Constructora MacDougall, 19-15 que le dio el campeonato del primer torneo Copa Mide “Confraternidad Navidad 2025”.

En la justa participaron equipos que juegan en el estadio del Mide y fue dedicada al ministro de Defensa, Teniente General, Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), “por su valioso apoyo al desarrollo del softbol”, afirmó César Peguero, presidente del Comité Organizador.

Rolando Mateo Alcántara fue el lanzador ganador del partido, y Miguel Araujo el derrotado.

En la parte ofensiva por los ganadores Valerio de 3-3, tres jonrones, anotó cuatro y empujó cinco; Camilo, de 3-3, dos cuadrangulares, dos anotadas y tres empujadas; Ortega, 4-3, un jonrón y un doble, tres anotadas y una impulsada; Espinal de 4-3, un cuadrangular, una anotada, dos empujadas.

Al entregar el trofeo de campeón a la Boboliana, Peguero ponderó el ambiente fraterno que se vivió durante la celebración de cada partido, “lo que nos motiva a comenzar a trabajar para la realización de nuestro siguiente torneo en el 2026, aprovechando las festividades navideñas”.

Además de la Boboliana, también fueron premiados jugadores destacados en los renglones de hits y jonrones, así como también, Jugador Más Valioso y Lanzador Destacado en la ronda regular.

Como mejor en hits el premio fue para Víctor Cuevas; Jugador Más Valioso el reconocimiento fue para Oscar Valerio; mientras que, como Lanzador Destacado, Miguel Araujo se llevó el reconocimiento.