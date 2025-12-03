El baloncesto de luto: fallece Elden Campbell, ícono de Clemson y campeón con los Pistons

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Elden Campbell, máximo anotador en la historia de Clemson y tres veces miembro del All-ACC, falleció este martes 2 de diciembre a los 57 años, informó la institución deportiva Clemson Tigers.

Campbell llegó a Clemson en la temporada 1986-87 como estudiante de primer año y, desde entonces, se convirtió en una pieza clave del programa. Ese año ayudó al equipo a lograr un récord de 25-6 y clasificar al torneo de la NCAA como pívot suplente del estelar Horace Grant.

Para su segunda temporada, Campbell entró a la alineación titular y registró el mejor promedio anotador de su carrera universitaria: 18.8 puntos por partido, actuación que lo llevó a ser seleccionado al Tercer Equipo All-ACC. En la temporada 1988-89, volvió a destacarse con 17.5 puntos por juego, liderando al equipo y ganando un lugar en el Segundo Equipo All-ACC, además de llevar a Clemson nuevamente al Torneo de la NCAA.

En su último año, 1989-90, formó una dupla memorable junto a Dale Davis, considerada una de las mejores combinaciones ofensivas en la historia del baloncesto universitario. Ambos recibieron mención honorífica All-American por Associated Press, siendo la única vez que Clemson ha tenido dos All-Americans en un mismo equipo. Ese año, Campbell promedió 16.4 puntos, lideró la ofensiva y ayudó a Clemson a conquistar -por primera y única vez- el campeonato de la temporada regular de la ACC, culminando con un récord de 26-9 y avanzando al Sweet 16 del Torneo de la NCAA.

Su legado en Clemson sigue intacto. Campbell cerró su carrera universitaria con 1,880 puntos, un récord que permanece vigente 35 años después. También continúa como el número uno en tiros de campo anotados (754), empatado en el primer lugar de partidos con más de 10 puntos (97), segundo en tapones (334), tercero en juegos de 20 puntos (34), séptimo en tiros libres anotados (369) y octavo en rebotes (836).

Tras su brillante paso por la NCAA, Campbell jugó 15 temporadas en la NBA. Pasó cuatro años con los Charlotte Hornets y dos con los Detroit Pistons, incluyendo su participación en el equipo campeón de la temporada 2003-04. Se retiró al finalizar la campaña 2004-05 con cifras totales de 10,805 puntos, 6,116 rebotes y 1,602 tapones.