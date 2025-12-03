Estados Unidos deporta a 73 dominicanos: conoce la razón

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

Otros 73 dominicanos fueron repatriados al país la tarde de este martes por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, entre los cuales figuran los que cumplieron condenas por la comisión de diversos delitos y otros detenidos en redadas contra los extranjeros ilegales.

El grupo llegó al aeropuerto de Las Américas en un avión fletado por las autoridades estadounidenses y bajo la escolta de varios agentes de los servicios migratorios.

En la terminal aeroportuaria, los criollos fueron recibidos por funcionarios de la Dirección General de Migración y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), tras formar un cordón.

Entre los que llegaron por cumplir condenas figuran personas por tráfico de drogas, asesinatos, falsificación de documentos y fraudes, secuestros, violaciones sexuales, entre otros delitos.

En su mayoría, se encontraban en cárceles de Nueva York, Boston, Los Ángeles, California, Filadelfia y otros lugares estadounidenses, y cumplieron condenas desde cinco hasta ocho, diez y doce años de prisión.

En tanto que los criollos que vinieron tras ser arrestados por residir ilegalmente en los Estados Unidos, algunos se encontraban viviendo en Nueva York, Boston, Miami y otros lugares estadounidenses, de acuerdo a los informes.

Una vez los criollos fueron recibidos en el Aeropuerto de Las Américas, fueron trasladados al Centro de Acopio que Migración tiene en Haina, San Cristóbal, lugar donde están siendo depurados para luego ser entregados a sus familiares.