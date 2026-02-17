Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Randy Lexi derrotó por decisión unánime, 5-0, al guatemalteco Peter Murray en el primer programa de la edición 45 de la Copa Independencia, cuya ceremonia de apertura fue celebrada anoche en el bajo techo del Club Cupes.

Con el triunfo, Lexi avanzó a la segunda ronda de la división 65 kilos, mientras que Murray quedó eliminado.

En la primera pelea de la noche, el cubano Erislandy Álvarez, ganador de medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024, venció al dominicano Miguel Ángel Encarnación en un cerrado combate.

El de la Selección Nacional “A” y nativo de Sabana Grande de Boyá no se dejó intimidar por la condición de campeón olímpico de Álvarez, quien tuvo que emplearse a fondo para llevarse la victoria por decisión dividida, 3-2.

Otras naciones que participan en la tradicional cita internacional de boxeo son Francia, Ecuador, Guatemala, Barbados y Antigua y Barbuda.

El ministro Deportes, Kelvin Cruz, realiza campanazo.

Ceremonia inaugural

El acto protocolar inició con las notas del Himno Nacional y el desfile de los equipos participantes.

Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.

Asimismo, se incluyeron discursos del presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, licenciado Rubén García, el Alcalde Municipal de Santiago, licenciado Ulises Rodríguez, el director general de ProIndustria, licenciado Rafael Cruz y del Ministro de Deportes, ingeniero Kevin Cruz. Asistieron el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el inmortal del Deporte Bienvenido Solano, el viceministro de Deportes, Franklin De la Mota, entre otras figuras.