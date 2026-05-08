Caos en el Bernabéu: Las controversias recientes del Real Madrid

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A pocos días de un Clásico decisivo para la temporada, el Real Madrid se ha visto inmerso en uno de sus periodos más tóxicos de los últimos tiempos. Desde altercados físicos en el campo de entrenamiento de Valdebebas hasta una campaña viral para expulsar a su delantero estrella.

Echemos un vistazo a la mayores controversias recientes del Real Madrid:

La pelea de Valdebebas: Valverde contra Tchouaméni

La noticia más explosiva del mes estalló esta semana tras un enfrentamiento físico entre los centrocampistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Según los informes, las tensiones se desbordaron durante un partido reducido el jueves. De acuerdo con los testigos, la discusión continuó en el vestuario, donde Tchouaméni supuestamente se abalanzó sobre Valverde. El mediocampista uruguayo cayó, golpeándose la cabeza contra una mesa, y necesitó puntos de sutura por el traumatismo resultante.

En un comunicado oficial publicado hoy, el Real Madrid confirmó que ambos jugadores comparecieron ante un instructor disciplinario. Si bien se disculparon, el club les impuso una multa exorbitante de 500.000 euros a cada uno, una de las sanciones económicas más severas en la historia del club.

El movimiento "Fuera Mbappé" alcanza los 49 millones

A pesar de haber marcado 41 goles esta temporada, Kylian Mbappé se ha convertido en el blanco de una furia sin precedentes por parte de los aficionados.

Mientras se recuperaba de una lesión en el muslo, Mbappé fue fotografiado de vacaciones en Cerdeña, Italia, con la actriz Ester Expósito. Aunque, según se informa, el club aprobó su permiso, los aficionados han calificado la decisión de "irrespetuosa" dada la actual falta de títulos del equipo.

Una petición viral en línea titulada "Mbappé fuera" ha superado oficialmente los 49 millones de firmas. Si bien se debate la autenticidad de cada firma, el movimiento se ha convertido en un enorme problema de relaciones públicas para el club en su transición a la era posterior a Xabi Alonso.

Inseguridad con Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa dirige actualmente al equipo, pero el club no ha aclarado si su nombramiento es permanente. Bajo su dirección, el equipo se enfrenta a la sombría perspectiva de una temporada sin títulos si pierde contra el Barcelona este domingo.

Circulan rumores de que Florentino Pérez está considerando un regreso sensacional de José Mourinho. Esto ha polarizado aún más a la afición, especialmente dado el reciente apoyo público de Mourinho a Gianluca Prestianni del Benfica tras una disputa con Vinícius Júnior.

Ocupando el segunda plaza con 77 puntos, el Real Madrid llega al Clásico con la obligación de llevarse los tres puntos si quiere impedir que el eterno rival festeje el campeonato frente a sus ojos.