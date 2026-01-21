Carlos Beltrán y Andruw Jones elegidos al Salón de la Fama del béisbol

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Carlos Beltrán y Andruw Jones, jardineros centrales que se destacaron en el plato y con los guantes, fueron elegidos el martes al Salón de la Fama del béisbol.

Beltrán, en su cuarta aparición en la boleta, recibió 358 de 425 votos para el 84.2% de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, 39 por encima de los 319 necesarios para el umbral del 75%.

Jones, en la novena de 10 posibles apariciones, fue elegido en 333 papeletas para el 78,4%

Beltrán subió de manera constante del 46,5% en 2023 al 57,1% el año siguiente y al 70,3% en 2025, cuando le faltaron 19 votos cuando fueron elegidos Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner .

Beltrán fue contratado como mánager de los Mets de Nueva York el 1 de noviembre de 2019, y luego despedido el 16 de enero sin haber dirigido un juego, tres días después de ser el único jugador de los Astros mencionado por su nombre en un informe de las Grandes Ligas de Béisbol sobre el uso ilícito de dispositivos electrónicos por parte del equipo para robar señales durante la carrera de Houston hacia el campeonato de la Serie Mundial de 2017.

Jones recibió solo el 7,3% en su primera aparición en 2018 y no obtuvo la mitad del total hasta recibir el 58,1% en 2023. Aumentó al 61,6% y al 66,2%, quedándose 35 votos corto el año pasado.

Serán incluidos en Cooperstown, Nueva York, el 26 de julio junto con el segunda base Jeff Kent, elegido el mes pasado por el comité de la era contemporánea .

Los miembros de BBWAA con 10 o más años consecutivos en la organización fueron elegibles para votar.

Chase Utley (59,1%) fue el único otro candidato que obtuvo al menos la mitad de los votos, mejorando con respecto al 39,8% del año pasado. Le siguieron Andy Pettitte con el 48,5%, un aumento con respecto al 27,9% del año pasado, y Félix Hernández con el 46,1%, un aumento con respecto al 20,6%.

Cole Hamels superó a los candidatos debutantes con un 23,8%. Los demás candidatos debutantes obtuvieron menos del 5% y serán eliminados de las próximas votaciones.

Los jugadores que consumieron esteroides fueron nuevamente excluidos del Salón de la Fama. Alex Rodríguez recibió el 40% en su quinta aparición, un aumento del 7.1% anterior, y Manny Ramírez el 38.8% en su décima y última aparición.

David Wright aumentó a 14,8% desde 8,1%.

Hubo 11 votos en blanco.

Nueve veces All-Star, el ambidiestro Beltrán bateó para .279 con 435 jonrones y 1,587 carreras impulsadas en 20 temporadas con Kansas City (1999-2004), Houston (2004, 2017), los Mets (2005-2011), San Francisco (2011), San Luis (2012-2013), los Yankees de Nueva York (2014-2016) y Texas (2016). Conectó 311 jonrones como zurdo y 124 como diestro.

Beltrán fue el Novato del Año de la Liga Americana en 1999 y ganó tres Guantes de Oro, además bateó .307 en la postemporada con 16 jonrones y 42 carreras impulsadas en 65 juegos.

Jones bateó para .254 con 434 jonrones, 1289 carreras impulsadas y 152 bases robadas en 17 temporadas con Atlanta (1996-2007), Los Angeles Dodgers (2008), Texas (2009), Chicago White Sox (2010) y los Yankees (2011-12). Terminó su carrera con los Tohoku Rakuten Golden Eagles de la Liga del Pacífico de Japón entre 2013 y 2014.

Su promedio de bateo es el segundo más bajo para un jugador de posición votado para el Salón de la Fama, justo por encima del .253 de Ray Schalk, un receptor defensivo superior, y justo por debajo del .256 de Harmon Killebrew, quien conectó 573 jonrones.

Jones, cinco veces All-Star, ganó 10 Guantes de Oro. Se une a sus compañeros de los Bravos Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz y Chipper Jones en el Salón de la Fama, junto con el mánager Bobby Cox.

En el primer partido de la Serie Mundial de 1996 en el Yankee Stadium, Jones, con 19 años y 5 meses, se convirtió en el jugador más joven en conectar un jonrón en un juego de la Serie, superando la antigua marca de Mickey Mantle por 18 meses. Con un jonrón contra Pettitte en la segunda entrada y Brian Boehringer en la tercera de una paliza de 12-1, Jones se convirtió en el segundo jugador en conectar un jonrón en sus dos primeros turnos al bate en la Serie, después de Gene Tenace en 1972.