Club Savica triunfa y pasa a dominar TBS Higüey 2025

El club Savica se adueñó del primer lugar del standing de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), al vencer el miércoles 99-96 al combinado Antonio Guzmán, en el polideportivo Leo Tavárez, con gran asistencia.

Los muchachos de Savica, perdieron sus primeros tres juegos, y a partir de ahí la historia ha sido otra, cinco ganados de manera consecutiva para sumir la primera posición con récord de 5-3 y desplazaron al Centro (5-2), que pasó al segundo, y Antonio Guzmán (4-4), en tercero.

El refuerzo de Moca (Espaillat) Darwin Rosario volvió a sobresalir, esta vez con 25 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, y los nativos Roderick Guzmán 21 tantos, Ambiórix Moisés logró un doble-doble de 15 encestes y 10 capturas, y Dayker Cedano coló 15 y ocho rebotes.

En el revés, el debutante refuerzo santiagués Oliver García anotó 30 puntos y dio cinco asistencias, José Castillo 20, Ariel De León cifras dobles de 13 unidades y 11 atrapadas, e imitado por Ronny Bort con 12 dígitos y 16 pelotas recuperadas, y Jeremy Sarmiento 11.

San Francisco triunfa

El club San Francisco triunfó 82-72 sobre el conjunto del Centro, con 26 puntos y 14 rebotes del refuerzo norteamericano Jeff Allen, y 25 tantos del nativo Yorky Mota.

Mota agregó seis rebotes y cinco asistencias, Oscar Montero tuvo 13 y Richard Mercedes 10.

Por los caídos, Albert Fernández anotó 18 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias, el refuerzo estadounidense Kerry Richardson 17 unidades y atrapó seis, y Félix Cedeño ocho.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia. Juegos hoy serán entre los clubes Centro y San José, a las 7:20 pm a las y a las 9:00 pm, las escuadras del Antonio Guzmán y San Francisco.