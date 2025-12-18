Precios de las boletas para exhibición del Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este jueves 18 de diciembre iniciaa la venta oficial de las boletas para los World Baseball Classic Santo Domingo Exhibition Games, la serie histórica de dos partidos en la que la Selección Nacional de la República Dominicana enfrentará a los Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y oscila entre 1,500.00 y 7,400.00.

Precios de las boletas

Albert Pujols y Nelson Cruz, dirigente y gerente del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.

Será la primera vez que el equipo dominicano reciba en casa a una organización de Grandes Ligas, un acontecimiento que forma parte de la antesala oficial al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y que ha generado gran expectativa entre los fanáticos del béisbol.

De acuerdo con el anuncio emitido por la MLB, esta serie se concretó gracias a la colaboración entre el Comisionado Robert D. Manfred, Jr., el gerente general de la Selección Dominicana Nelson Cruz y el presidente Luis Abinader, quienes unieron esfuerzos para traer al país un evento sin precedentes.

“Nos llena de entusiasmo formar parte de un momento tan significativo para el béisbol nacional. La energía y la emoción que se sienten alrededor de estos juegos reflejan lo que representa este deporte para nuestro país, y estamos preparados para recibir una alta demanda desde el primer día de venta”, expresó Gabriel Alma, director general del Grupo Uepa.

Los partidos también tendrán un componente solidario, ya que MLB y Uepa Tickets realizarán una donación a la Cruz Roja Dominicana en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025, reafirmando el compromiso del evento con la comunidad.

La serie marcará el inicio del camino de la Selección Dominicana hacia el Clásico Mundial de Béisbol, donde debutará el 6 de marzo frente a Nicaragua, y promete ofrecer una experiencia deportiva sin precedentes para los fanáticos del béisbol en la República Dominicana.