Elly espera lluvia de millones

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Elly de la Cruz representa una de las joyas jóvenes dominicanas y se espera que en el 2026 sus números brillen y que pronto Cincinnati le de un mega contrato.

Descansó en el invierno y seguro que fortaleció su cuerpo y eso le permitirá jugar con mucha intensidad.

Ignoro el plan de Cincinnati sobre si quiere un Elly que robe más bases o alguien que pueda dar más jonrones y remolcar más carreras.

En el 2024 se robó 67 bases y el año siguiente bajó a 37.

¿Qué pasó?

Señal de que bajará ese ritmo?. Puede ser.

Usted no quiere que por robar más bases, un jugador de ese nivel se le lesione fácil. Un temor similar lo tenía San Diego con Fernando Tatis Jr. jugando en el siore y miren lo bien que le va en los jardines.

En el caso de De la Cruz es clave embasarse. Eso te eleva el promedio de bateo y hasta te obliga a correr más.

Un tema pendiente es bajar la cantidad de ponches.

En el 2023 se ponchó 114 veces. En el 2024 se ponchó 218 veces. En el 2025 se ponchó 181 veces.

Los ponches y embazarse poco genera que se meta en malas rachas frecuentemente. Sin embargo, cuando puede lograr un balance en todos esos aspectos del juego, Elly es sensacional.