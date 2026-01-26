¿Quién falta por decir que sí?

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Impactó mucho el llamado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, cuando alertó que algunos jugadores convocados para el Clásico Mundial de Béisbol todavía no habían confirmado su participación.

Me puse a pensar, ¿quiénes faltan por confirmar?

1- En los jardines estamos seguros.

Fernando Tatis Jr, Julio Rodríguez y Juan Soto ya confirmaron.

2- El tema de Manny Machado y José Ramírez se resolvió porque ambos dijeron que jugarán donde diga el dirigente.

Es decir, un día Machado en tercera y Ramírez designado, y luego, se invierten los papeles.

3- Vladdy Guerrero Jr aparentemente fue de los primeros en decir que sí, aunque hay gente que esperará hasta verlo en el terreno de juego. 4- Ketel Marte va seguro en la intermedia.

5- Junior Caminero va para ser utilizado en varias posiciones.

5- La receptoría se ve segura con Yainer Díaz.

¿Y entonces?

Se puede interpretar que el problema estaría para armar la rotación de abridora y el relevo. Hay estelares que no han confirmado, al igual que relevistas claves, entonces, ahí es que se debe apretar. Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.