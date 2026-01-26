Impacto deportivo
¿Quién falta por decir que sí?
Impactó mucho el llamado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, cuando alertó que algunos jugadores convocados para el Clásico Mundial de Béisbol todavía no habían confirmado su participación.
Me puse a pensar, ¿quiénes faltan por confirmar?
1- En los jardines estamos seguros.
Fernando Tatis Jr, Julio Rodríguez y Juan Soto ya confirmaron.
2- El tema de Manny Machado y José Ramírez se resolvió porque ambos dijeron que jugarán donde diga el dirigente.
Es decir, un día Machado en tercera y Ramírez designado, y luego, se invierten los papeles.
3- Vladdy Guerrero Jr aparentemente fue de los primeros en decir que sí, aunque hay gente que esperará hasta verlo en el terreno de juego. 4- Ketel Marte va seguro en la intermedia.
5- Junior Caminero va para ser utilizado en varias posiciones.
5- La receptoría se ve segura con Yainer Díaz.
¿Y entonces?
Se puede interpretar que el problema estaría para armar la rotación de abridora y el relevo. Hay estelares que no han confirmado, al igual que relevistas claves, entonces, ahí es que se debe apretar. Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.