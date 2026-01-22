Kelvin Cruz motiva a peloteros

Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, hizo un llamado inédito a los peloteros de Grandes Ligas que todavía no han confirmado su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

Comenzó felicitando a los jugadores que ya han confirmado su presencia y los elogió por acudir al llamado de la Patria.

Les dijo que son un orgullo dominicano.

Pero, ahí mismo, tiró este misil:

“Hago un llamado a los jugadores que se le está tocando las puertas y que todavía no han dicho que sí oficialmente”.

En cierto modo eso sorprende porque se pensaba que los jugadores jugarían de forma militante.

Sería interesante averiguar cuáles son esos jugadores que todavía están con dudas.

Hay casos en lo que se entendería su postura, pero lo ideal es que todos estén disponibles.

Felicito a Kelvin por tomar un rol estelar en lo referente a motivar los jugadores y porque también apoyará el equipo económicamente.