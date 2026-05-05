Luis Rojas: ¿Volverá a dirigir?

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Luis Rojas forma parte del grupo de dominicanos que ha podido llegar a dirigir en las Grandes Ligas.

Con 44 años de edad, y mucha sabiduría de béisbol, debería recibir otra oportunidad.

Rojas subió en los Mets bien ranqueado por su visión y actualización con las nuevas tendencias.

En el 2020 escaló a ser mánager de los Mets.

Tuvo récord de 26-34.

Al año siguiente, su registro fue de 77-85.

De repente, perdió su trabajo. Ahora lo vemos como coach de los Yankees, pero ahí fácilmente se tira una década.

Se pensaría que ser coach de los Yankees da una gran promoción, pero no pasó con Tony Peña, ni ahora con Luis Rojas.

Al igual que con Manny Acta, con Rojas pasó que fue gerente general con los Leones del Escogido

Yo prefería que ambos siguieran como dirigentes en sus carreras.

El mejor ejemplo es Felipe Alou.

Cuando perdió su puesto con los Expos, el hombre insistió, dirigió otra vez al Escogido y luego firmó con los Gigantes de San Francisco.

Cuando usted habla con Luis Rojas percibe a un gran hombre de béisbol que merecería volver a dirigir muy pronto.