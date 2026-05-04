Impacto deportivo
Equipos ignoran a Manny Acta
Hace 14 años desde la última vez que el dominicano Manny Acta dirigió a Cleveland en las Grandes Ligas.
Hace 14 años desde la última vez que el dominicano Manny Acta dirigió a Cleveland en las Grandes Ligas.
Desde entonces, mucha gente ha extrañado esa rara ausencia de acta como dirigente.
¿Por qué?
Acta era el equivalente a un pelotero con las 5 herramientas.
1- Inteligente.
2- Conocimientos.
3- Comunicación.
4- Actualizado con las nuevas tendencias.
5- Personalidad.
Ha pasado más de una década y Acta no recibe otra oportunidad para ser mánager.
Desde mi punto de vista, injustamente ha sido ignorado por muchos de los equipos.
Actualmente es coach de Seattle y se mantiene en bajo perfil.
Tengo un argumento que no lo ayudó: Me refiero cuando pasó a ser gerente.
Algo similar le pasó a Luis Rojas.
Si su pasión es ser mánager debe seguir en eso siempre.
Acta, de 57 años, merecería ser contratado para ese puesto.
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Me temo que los equipos dan una o dos oportunidades a los dirigentes latinos como una forma de cumplir con la cuota de apoyo a las minorías.
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