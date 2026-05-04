Equipos ignoran a Manny Acta

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Hace 14 años desde la última vez que el dominicano Manny Acta dirigió a Cleveland en las Grandes Ligas.

Desde entonces, mucha gente ha extrañado esa rara ausencia de acta como dirigente.

¿Por qué?

Acta era el equivalente a un pelotero con las 5 herramientas.

1- Inteligente.

2- Conocimientos.

3- Comunicación.

4- Actualizado con las nuevas tendencias.

5- Personalidad.

Ha pasado más de una década y Acta no recibe otra oportunidad para ser mánager.

Desde mi punto de vista, injustamente ha sido ignorado por muchos de los equipos.

Actualmente es coach de Seattle y se mantiene en bajo perfil.

Tengo un argumento que no lo ayudó: Me refiero cuando pasó a ser gerente.

Algo similar le pasó a Luis Rojas.

Si su pasión es ser mánager debe seguir en eso siempre.

Acta, de 57 años, merecería ser contratado para ese puesto.

Me temo que los equipos dan una o dos oportunidades a los dirigentes latinos como una forma de cumplir con la cuota de apoyo a las minorías.

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