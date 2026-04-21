Los Mets viven una pesadilla

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Abrimos la semana con los Yankees de Nueva York en primer lugar, mientras que los Metros están en el sótano.

¿Y qué pasó?

El dueño de los Mets, Steve Cohén, le tumbó el pulso a los Yankees, y firmó a Juan Soto.

El año pasado, aunque Soto cumplió a título personal, los Mets se quedaron por debajo.

Ahora, en el 2026, el equipo está en el último lugar de su división.

¿Qué ha pasado?

1- Las lesiones le arruinaron el mes de abril a Juan Soto.

2- Franciso Lindor, la otra estrella del equipo, solo suena en chismes.

3- Dicen que no hay química en el equipo, y eso es terrible.

El dueño de los Mets debe sentirse mal porque tiene una nómina de más de 300 millones de dólares y las cosas van peor.

Entre los fanáticos de ambos equipos hay un “tira y jala” desde la firma de Soto.

Cuando Albert Pujols se fue de San Luis a Anaheim su carrera no fue la misma.

Lo mismo ocurrió con Robinson Canó cuando se fue de los Yankees para Seattle.

En mi libro, Soto debió quedarse con los Yankees, hasta por menos dinero.

Cuando regrese a juego podría salvar su temporada, pero difícilmente levante a los Mets.