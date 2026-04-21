¿Qué significa comer saludable hoy?

Publicado por Dra. Yleana Muñoz Creado: Actualizado:

En un mundo saturado de etiquetas, tendencias dietéticas y promesas rápidas, la pregunta parece simple, pero encierra una complejidad creciente: ¿qué significa realmente comer saludable hoy? Ya no basta con repetir frases como “evitar grasas” o “contar calorías”. La alimentación saludable del presente exige una mirada más amplia, informada y, sobre todo, consciente.

Es importante cuestionar la sobreinformación. Redes sociales y publicidad difunden constantemente “superalimentos” y dietas milagro. Frente a esto, el pensamiento crítico se vuelve esencial. Comer saludable hoy implica informarse con fuentes confiables y desconfiar de soluciones extremas o simplistas.

Debemos reconocer que el concepto de “saludable” ha evolucionado. Durante décadas, se redujo a una ecuación de nutrientes: menos azúcar, menos grasa, más fibra. Sin embargo, hoy entendemos que comer bien no es solo una suma de componentes, sino un equilibrio dinámico entre calidad, contexto y hábitos. Importa tanto lo que comemos como el cómo, cuándo y por qué lo hacemos.

Uno de los pilares actuales es la calidad de los alimentos. Priorizar productos frescos, mínimamente procesados y de origen conocido se ha convertido en una recomendación central. Frutas, vegetales, legumbres, granos integrales y proteínas de buena calidad deben ir desplazando cada vez más a los ultraprocesados, cargados de aditivos, sodio y azúcares ocultos. No se trata de prohibir, sino de moderar estos productos.

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Comer saludable hoy también implica entender el contexto cultural y social. No existe una única dieta perfecta aplicable a todos. Las tradiciones culinarias, la disponibilidad de alimentos y las condiciones económicas influyen directamente en nuestras elecciones. Por eso, una alimentación saludable debe ser también accesible, sostenible y culturalmente relevante. Rescatar platos locales bien preparados puede ser tan nutritivo como cualquier dieta de moda.

Otro elemento clave es la relación con la comida. El ritmo acelerado de la vida moderna ha normalizado comer con prisa, frente a pantallas o en medio de otras labores (multitasking). Sin embargo, prácticas como la alimentación consciente - mindful eating - ganan terreno porque invitan a reconectar con las señales del cuerpo: hambre, saciedad y disfrute. Comer saludable no es solo nutrirse, es también crear una experiencia que favorezca el bienestar integral.

Hoy no se puede hablar de alimentación sin considerar su impacto ambiental. Elegir productos locales, de temporada y con menor huella ecológica es parte de una visión más responsable. Ya no es solo una decisión personal, sino también un acto que influye en el planeta.

Comer saludable en la actualidad no responde a una lista rígida de reglas, sino a un enfoque integral que combina nutrición, cultura, sostenibilidad y bienestar emocional. Más que seguir modas, se trata de construir hábitos realistas y sostenibles en el tiempo. Al final, la verdadera salud no está en lo perfecto, sino en lo consistente. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo.