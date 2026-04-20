Milagros Ortiz Bosch se lo merece

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) anunció que dedicará su torneo femenino a Milagros Ortiz Bosch.

El evento, que durará un mes, y que comenzará el 22 de mayo, reunirá a los equipos de San Lázaro, Mauricio Báez, San Carlos y La Ciénega.

Hay la intención de hacer un torneo de gran calidad.

¿Por qué la dedicatoria a Milagros Ortiz Bosch?

1- Una dama ejemplar, con una carrera ética, decente y que cuenta con la aprobación de mucha gente.

2- Milagros es una experta en deportes.

Está al día con lo que hacen los peloteros de Grandes Ligas, las reinas del caribe del voleibol y las carreras de Marileidy Paulino.

Recuerdo como ahora que cuando José Rijo hizo su milagroso regreso luego de múltiples operaciones, Milagros me llamó emocionada porque estaba viendo el juego por Color Visión.

Milagros aceptó la dedicatoria:

Es una mujer que no le gustan las dedicatorias, pero aceptó por tratarse de un evento de baloncesto femenino.

La Abadina le entregará una merecida placa de reconocimiento.

Felicidades doña Milagros!!!.

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