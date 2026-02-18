¿Qué pasará con Ronny Mauricio?

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Ronny Mauricio es uno de los peloteros jóvenes dominicanos que llegan a los campos de entrenamientos con la esperanza de encontrar tiempo de juego.

El dirigente de los Mets, Carlos Mendoza, es alguien diplomático.

De un lado dice que parece estar listo para el reto de ganarse un puesto en el equipo grande.

Sin embargo, desde que falla en algunos juegos, lo sienta.

Hasta el momento, Mauricio no ha recibido una oportunidad real de ganar o perder el puesto.

Visto así: ¿No sería mejor un cambio?

El tema es que los Mets saben de la capacidad de bateo de Mauricio y dejarlo ir podría costarle mucho tomando en cuenta que el dominicano solo tiene 24 años.

Mauricio todavía no ha podido explotar todo el talento del que tanto se habló en su etapa en ligas menores.

El año pasado estuvo en 61 encuentros, con promedio de 226, con 6 jonrones y 10 carreras remolcadas.

Ha estado bajando y subiendo desde 2023, año en el que debutó en la MLB.

Lo que conviene a todos es que Mauricio le prenda fue con su bate a los juegos de exhibición.

Yo apuesto a Mauricio.