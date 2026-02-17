Vladdy se reporta flaco y más rico

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Febrero es el mes para comenzar a prepararse para la temporada de Grandes Ligas y Vladimir Guerrero Jr llegó temprano y se ve muy feliz con los Azulejos de Toronto.

Con menos libras y contento porque ya firmó su contrato de más de 500 millones de dólares y eso le quita mucha presión.

¿Qué sigue ahora?

La respuesta es simple: Volver a llevar a Toronto a los playoffs y pensar en ganar un título de Serie Mundial en el 2026.

Vladdy, de 26 años, tiene de por vida 183 jonrones, 5 visitas al Juego de Estrellas, Campeón de un Derby de Jonrones, tiene un "Guante de Oro" y 2 "Bates de plata".

Pero lo mejor está por llegar.

¿Qué dijo al reportarse?

Guerrero no es tan enfático cuando habla, pero es por diseño. Prefiere llamarse un buen compañero, no un “líder” en el sentido clásico. Una cosa conduce naturalmente a la otra.

Año tras año, primavera tras primavera, la voz de Guerrero ha ido creciendo. Pasó de ser un participante callado en los ejercicios a un líder emergente y, eventualmente, a aquel cuya voz retumba por encima de todas las demás, insistiendo en hacerlo de nuevo y hacerlo mejor esta vez.“Adquirimos muy buenos jugadores”, dijo Vladdy.