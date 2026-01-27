Perfil de los lanzadores de RD

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Seguimos con el tema de quiénes serán los lanzadores dominicanos que irán al Clásico Mundial de Béisbol.

Tomen en cuenta:

1- Historial de lesiones.

2- Cambio de equipo.

3- Futuros contratos.

Freddy Peralta

Acaba de aterrizar en el equipo de los Mets.

Tiene 29 años de edad y concluye un pírrico contrato en el que tuvo salarios de 3, 5 y 8 millones.

¡Una real ganga!.

Peralta deseará un gran año con los Metros para amarrar lo que podría ser un gran contrato.

¿Irá al Clásico?.

Luis Castillo

Tiene 33 años de edad y transita un contrato de 108 millones que terminará en la campaña del 2027.

Igual que Peralta, buscará un último gran contrato para retirarse.

¿Irá al Clásico?.

Framber Valdez

Tiene 32 años de edad todavía no da un palo grande de contrato.

Es un buen lanzador.

Su salario del 2025 fue de 18 millones.

¿Irá al Clásico?.

Hay muchos temas con los lanzadores abridores y relevistas y necesitamos confirmaciones.