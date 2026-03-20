Cuatro equipos jugarán Torneo Liga Nacional Béisbol Profesional

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Cuatro equipos confirmaron su participación para la cuarta edición del torneo de la Liga Nacional de Béisbol (LNBp), señalada para arrancar el próximo mes de abril.

Así lo afirmó el licenciado Alfonso Peña Melo, presidente de la institución, quien dijo que desde ya reina un gran optimismo entre los equipos que verán acción en el torneo de la segunda oportunidad. Los equipos participantes son: Manatíes de Montecristi, Linieros de Valverde, Constituyentes de San Cristóbal y Reyes de La Capital. “Han sido muchos los peloteros que han logrado insertarse de nuevo al béisbol organizado de los Estados Unidos y otras ligas independientes luego de volver enseñar a los scouts su talento”, señaló.

Mencionó los nombres del relevista Jeancarlos Henríquez (El Endiablao), quien luego de exhibir su talento con las Aguilas Cibaeñas logró firmar un contrato de ligas menores con la organización de los Orioles de Baltimore.

Así como del zurdo Anderson Severino, de los Tigres del Licey, quien fichó con los Mets de Nueva York, además de Jhoan Contreras, Pedro González, Ramón Lebrón, Resly Linares, entre otros peloteros.

Adelantó que el torneo arrancará oficialmente el sábado 11 de abril a las 10:30 de la mañana con encuentro entre los Manatíes de Montecristi y los Linieros de Valverde en el estadio municipal de “Pucho Marrero”, de esa provincia.

Mientras que el domingo 12, los Reyes de La Capital visitarán a los Constituyentes de San Cristóbal.