Los cuadros psicóticos y las posibles recaídas

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El dilema no es sencillo: según la ley, el homicidio bajo condiciones mentales que liberan de cargos penales a cualquier supuesto autor permite a los jueces acogerse a certificaciones de incapacidades de discernimiento para actuar en un sentido u otro y aunque el castigo no proceda, el manejo jurídico no debería descartar los riesgos que implicaría un estado de excarcelación absoluta para quienes, según las estadísticas, suelen seguir constituyendo un peligro para la sociedad en alta proporción.

Habría que asegurarse de que la aplicación de curación psiquiátrica sin rejas permita descartar la repetición de descontroles físicos y mentales que deriven en nuevos daños a terceros tras apartarse la ciencia mundialmente de encerrar a cal y canto a los enfermos de la mente aun fuesen demostradamente violentos y aunque el constreñir sus movimientos las 24 horas del día pareciera la única garantía hasta para su propia vida. El réquiem para los manicomios fue cantado hace tiempo,

Pero una clínica en el modo en que se les conoce no deja de ser clínica en este medio y en ellas no suele disponerse de personal entrenado para apoyar a los médicos y enfermeras en el manejo de pacientes con antecedentes de explosiones conductuales que derivan en lesiones y autolesiones que en el caso que nos ocupa de Jean Andrés Pumarol Fernández hirió a cinco personas además de causar la muerte de una mujer en un ataque indiscriminado a personas, piso por piso, en un condominio del sector Naco en julio pasado.

Lo que indican los registros de alteraciones en la salud mental en que se apoya la medicina para los protocolos de enfrentarlas es que entre el 70% y el 80% de las personas que han tenido un primer episodio psicótico experimentan recaídas a mediano plazo si no han permanecido bajo tratamientos adecuados, lo que implica que la razonable liberación de cargos penales a Pumarol obliga seriamente a quienes desde sus ejercicios legales se proponen dejarlo fuera del rigor de la ordinaria privación de libertad a conducirlo por un rigurosos procesos de medicación sin contacto alguno con el exterior.