Guido debería ser el hombre RD pa'l 28

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No recuerdo haber fijado posición tan temprano sobre un posible candidato presidencial; no obstante, en esta ocasión, considero que el mejor para ocupar la primera magistratura del Estado debería ser el doctor Guido Gómez Mazara. Otros posibles candidatos están maleados por colas más largas que la del cometa Harley. Uno, por ejemplo, en el propio PRDP/PRM, dicen las malas lenguas, representa los intereses de una acaudalada familia, y, ni por asomo, de llegar al Poder, pondría sus intereses en favor de la población hambrienta, sino, más bien, que un gobierno encabezado por este cibernético; sus decisiones vendrían en dirección de engrosar aún más la fortuna de sus patrocinadores.

Se habla también sobre el hijo del "líder", pero aquí se da lo del pavo real... En relación con este joven, por más vueltas que doy buscándole un chance, no veo carácter para encargarse de la conducción del Estado en un país tan convulsionado como está RD. Concluyo que el hombre de Estado más fogueado del momento es Gómez Mazara. Si el pueblo dominicano no es masoquista, debería votar por Guido el tercer domingo de mayo de 2028.