Dalton Smith, obligado a defender faja ante púgil RD

El británico Dalton Smith se convirtió en el nuevo campeón superligero (140 libras) por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando el pasado sábado venció por nocaut al puertorriqueño Subriel Matías en combate celebrado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Hasta julio del pasado año (2025), el título que el sábado conquistó Smith estuvo en poder del dominicano Alberto “La Avispa” Puello.

El nativo de San Juan de la Maguana lo perdió tras caer ante Subriel por una controversial decisión mayoritaria, cuando dos de tres jueces dieron como ganador de la pelea al boricua.

Aunque el pasado sábado, en el Barclays Center, Subriel salió como el gran favorito, Dalton Smith dio la sorpresa, al finalizar el combate con un nocaut en el quinto asalto.

"Que vengan los desafíos", dijo Smith después del triunfo.

"Soy uno de los mejores, si no el mejor de la división. Estoy listo para enfrentarme a todos", agregó el británico.

Su próximo rival, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Mundial de Boxeo, lo será “La Avispa” Puello.

Y es que el dominicano, al firmar el acuerdo para defender su corona mundial contra el puertorriqueño Subriel Matías, lo hizo consciente de que había una cláusula que establecía la revancha, en caso de una derrota por parte del quisqueyano.

Sin embargo, Matías se decidió por exponer el título ante Dalton, lo cual fue consentido por el CMB, bajo la condición de que el ganador tendría que exponer la faja ante el dominicano Puello. La promotora Shuan Boxing, que maneja la carrera de Puello, estaba a la espera del resultado de la pelea, que finalmente ganó Dalton.