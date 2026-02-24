David Collado y Hazoury resaltan ATP 175 en Cap Cana Ciudad Destino

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó la celebración en el país de la segunda edición del República Dominicana Open Copa Cap Cana, un torneo de tenis de la categoría ATP Challenger 175, a efectuarse del 9 al 15 del próximo mes en la Ciudad Destino.

“Este torneo, de gran prestigio mundial, se inscribe en la estrategia del país para diversificar el turismo dominicano”, expuso Collado en el marco de una rueda de prensa celebrada ayer en un prestigioso hotel de la capital.

De su lado, Fernando Hazoury, presidente del Consejo de Cap Cana, señaló que “Cap Cana se caracteriza desde sus inicios por ser sede de grandes eventos internacionales, y el deporte se vive en ella como una experiencia integral que involucra atletas profesionales, aficionados, familias, comunidades locales y colaboradores del sector.”

Collado y Hazoury encabezaron la rueda de prensa en la que también hablaron el presidente de la Federación Dominicana de Tenis y Luisin Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

Todos coincidieron en resaltar que Cap Cana Ciudad Destino y República Dominicana poseen las herramientas para acoger eventos deportivos de clase mundial.

La Copa Cap Cana ocupa un lugar privilegiado dentro del circuito ATP, sirviendo como punto clave de preparación para jugadores dentro del ranking Top 100, que compiten al más alto nivel del tenis mundial, siendo un torneo intermedio para los que van del Indian Wells al Miami Open.

La primera edición en el 2025 creó un hito histórico en la Ciudad Destino en un entorno donde más de 18,000 espectadores disfrutaron del torneo.

El ganador del ATP 175 CHALLENGER en Cap Cana en 2025 fue Aleksandar Kovacevic, un tenista estadounidense que derrotó a Damir Dzumhur en la final con un marcador de 6-2, 6-3.

Hazoury destacó que con esta segunda edición, Cap Cana reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte, la proyección internacional del país y la creación de experiencias que más allá de la competencia, ofrece una propuesta integral que combina deporte, entretenimiento y estilo de vida.

David Collado, ministro de Turismo.

Destacó, asimismo, el escenario, una ciudad destino reconocida por su infraestructura, hospitalidad y oferta turística de primer nivel, dinamizando así los sectores hoteleros, gastronómico y de servicios y, generando un impacto positivo en la economía local y nacional.

La pasada edición contó con la participación de figuras como Cameron Norrie, David Goffin, Jacob Mensik, Daniel Altmaier, Damir Džumhur, entre muchos otros y se desarrolló en un moderno complejo de tenis con seis canchas duras, construidas para el evento dentro de un espacio de 24,000 metros cuadrados, diseñado para crear una experiencia óptima tanto para jugadores como espectadores.